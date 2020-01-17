Суд арестовал 247 млн грн окружения Януковича
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, принадлежавших ОАО" Всеукраинский Банк Развития "и находившиеся на счетах ОАО" Международный Инвестиционный Банк ". 16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ОАО "Международный Инвестиционный Банк" перечислить средства на счета АРМА ", - говорится в сообщении.
Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Также правоохранители изучают вопрос законности средств ПАО "Всеукраинский банк развития" на счетах ОАО "МИБ" и устанавливают причастных к этому решению.
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