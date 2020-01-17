СНБО собрал рабочую группу из-за утечки персональных данных украинцев с сайта вакансий

17 января, 2020, 17:56

Рабочая группа по реагированию на киберинциденты и противодействию кибератакам на государственные информационные ресурсы при Национальном координационном центре кибербезопасности рассмотрела проблему уязвимости Единого портала вакансий Нацагентства по вопросам госслужбы

Об этом сообщает пресс служба СНБО.

"Члены рабочей группы - представители Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, специалисты Аппарата СНБО Украины - рассмотрели вопрос об уязвимости Единого портала вакансий (career.gov.ua) Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, НКЦК оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодолению ее последствий и обеспечению устойчивой работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных.

Во время заседания также была отмечена важность вопросов кибербезопасности в процессах цифровой трансформации государства и необходимости обеспечения органами государственной власти надлежащей киберзащиты собственных информационных систем.