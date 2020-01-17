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Espreso.tvОбществоСБУ задержала шпиона "ЛНР", который собирал информацию для терактов в Харькове

СБУ задержала шпиона "ЛНР", который собирал информацию для терактов в Харькове


фото: СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Харьковщины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам. Последняя установленная СБУ "должность" боевика в незаконных вооруженных формированиях террористов - командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Злоумышленник сразу попал в поле зрения Службы, когда прибыл на Харьковщину с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона.

В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковском метрополитене, автовокзалах. Боевик в течение некоторого времени регулярно лично осматривал объекты в разных местах Харьковщины.

По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи провели обыск в доме злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором. Боевика задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас указанном гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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