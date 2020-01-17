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Espreso.tvОбществоСБУ проводит следственные действия в аэропорту Запорожья

СБУ проводит следственные действия в аэропорту Запорожья


фото: ozh.aero
В международном аэропорту города Запорожье работники СБУ осуществляют следственно-оперативные действия

Об этом сообщает Радио Свобода.

Информацию подтвердили в запорожской мэрии.

Директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Валерий Зломинога сообщил, что обыски касаются уголовных дел, которое возбудили еще в 2015 году в отношении тогдашнего руководства аэропорта.

"Однако данное дело вызывает больше вопросов, чем ответов, потому что события, о которых идет речь в постановлении об обыске имели место в 2017 году, а дело возбуждено еще в 2015 году... Там целый перечень статей: 191, 364, 366. Однако это мало о чем говорит, потому что нужно знать события, что именно инкриминируют руководству, что было в то время. На сегодня известно, что обыск происходит в законном русле без каких-либо нарушений или злоупотреблений со любой стороны", - прокомментировал он под время специального брифинга.

В мэрии также сообщили, что обыски не повлияли на режим работы аэропорта: он работает в штатном режиме без задержки рейсов.

В пресс-службе СБУ региона информацию о обысках в аэропорту пока не комментируют.

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