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Espreso.tvОбществоС подъемника в Карпатах сняли 30 человек

С подъемника в Карпатах сняли 30 человек

Спасатели завершили эвакуацию туристов со сломанного подъемника на горе Погар во Львовской области

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным ГСЧС, все туристы, застрявшие на канатной дороге в Карпатах, были эвакуированы. Всего в момент инцидента на подъемнике находилось 32 человека.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия никто из посетителей подъемника не пострадал. По предварительным данным, канатная дорога остановилась из-за неисправности редуктора.

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