С подъемника в Карпатах сняли 30 человек
17 января, 2020, 22:02
Спасатели завершили эвакуацию туристов со сломанного подъемника на горе Погар во Львовской области
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным ГСЧС, все туристы, застрявшие на канатной дороге в Карпатах, были эвакуированы. Всего в момент инцидента на подъемнике находилось 32 человека.
Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия никто из посетителей подъемника не пострадал. По предварительным данным, канатная дорога остановилась из-за неисправности редуктора.
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