С подъемника в Карпатах сняли 30 человек

17 января, 2020, 22:02

Спасатели завершили эвакуацию туристов со сломанного подъемника на горе Погар во Львовской области

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным ГСЧС, все туристы, застрявшие на канатной дороге в Карпатах, были эвакуированы. Всего в момент инцидента на подъемнике находилось 32 человека.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия никто из посетителей подъемника не пострадал. По предварительным данным, канатная дорога остановилась из-за неисправности редуктора.