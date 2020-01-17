Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня за все время существования КНР

17 января, 2020, 13:04

В Китае уровень рождаемости сейчас является самым низким за все время существования Китайской Народной Республики, созданной в 1949 году

Об этом сообщает BBC .

"В Китайской Народной Республике уровень рождаемости упал до самого низкого уровня с момента ее создания в 1949 году - несмотря на ослабление политики одного ребенка в семье", - говорится в сообщении.

В 2019 году уровень рождаемости в Китае составил 10,48 ребенка на 1000 населения.

Следует заметить, что этот показатель в КНР стабильно падает годами, и такая демографическая ситуация создает для второй крупнейшей экономики мира весомый вызов.

Однако, несмотря на снижение уровня рождаемости, благодаря низкому уровню смертности численность населения Китая в 2019 году достигла 1,4 миллиарда, увеличившись с 1,39 миллиарда в 2018 году.

В 1979 году китайское правительство ввело общенациональную политику "один ребенок на семью", хоть и с исключениями из этого правила, направленные на сдерживание роста населения в стране. Такая политика вызвала серьезный дисбаланс между мужчинами и женщинами: в 2019 году количество мужчин в КНР и 30 млн больше, чем женщин.

В 2015 году правительство Китая отменил эту политику, позволив всем семьям иметь по два ребенка. Однако, как показывает практика, большинство китайских семей все еще не может позволить себе более чем одного ребенка.