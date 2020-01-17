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Espreso.tvОбществоРост экономики Китая - самое низкое за 30 лет

Рост экономики Китая - самое низкое за 30 лет

В течение 2019 года темпы роста экономики Китая замедлились до 6,1%, что стало худшим показателем с 1990 года

Такие данные опубликовало в пятницу, 17 января, Государственное статистическое управление КНР, передает DW .

Достигнутый показатель валового внутреннего продукта (ВВП) оказался ниже результата 2018 года (6,6%) и в целом низким с 1990 года.

В последнем квартале 2019 года развитие китайской экономики продемонстрировал показатель в 6% в годовом измерении. Несмотря на это результат 2019 соответствовал ожиданиям аналитиков относительно динамики экономической активности в Китае.

По данным специалистов, главными причинами такого замедления экономического развития Поднебесной стал торговый конфликт с США и ухудшение внутреннего спроса.

Что касается прогнозов на 2020 год, то опрошенные журналистами информагентства Reuters экономисты рассчитывают на рост ВВП Китая на 5,9%.

Несмотря на достигнутое на днях взаимопонимания между Вашингтоном и Пекином по двусторонней торговли, аналитики скептически оценивают его влияние на дальнейшую экономическую ситуацию в КНР, ведь подписано в Вашингтоне соглашение не предусматривает отмены введенных ранее американских торговых ограничений для китайских товаров в виде повышенных ставок ввозной пошлины.

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