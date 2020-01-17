Рада разрешила привлечь средства на инвестпроекты для Укравтодора под государственные гарантии
За соответствующее решение проголосовали 338 народных депутатов, передает Укринформ .
Согласно пояснительной записке, документ вносит изменения в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно возможности предоставления в 2020 году государственных гарантий по заимствованиям Укравтодора для финансирования дорожных инвестиционных проектов.
Сумма заимствований под госгарантии определена для Укравтодора в объеме 19,27 млрд грн.
Цель законопроекта - обеспечение эффективного финансирования развития дорожной отрасли Украины путем привлечения дополнительного внебюджетного финансирования для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.
- Напомним, недавно Кабинет министров Украины утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году . Объем финансирования дорожных работ предусмотрено на уровне 66 млрд грн. Из них более 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Еще 20,5 млрд грн правительство рассчитывает привлечь у международных организаций.
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