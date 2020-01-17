Рада разрешила привлечь средства на инвестпроекты для Укравтодора под государственные гарантии

17 января, 2020, 09:59

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "(№2660)

За соответствующее решение проголосовали 338 народных депутатов, передает Укринформ .

Согласно пояснительной записке, документ вносит изменения в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно возможности предоставления в 2020 году государственных гарантий по заимствованиям Укравтодора для финансирования дорожных инвестиционных проектов.

Сумма заимствований под госгарантии определена для Укравтодора в объеме 19,27 млрд грн.

Цель законопроекта - обеспечение эффективного финансирования развития дорожной отрасли Украины путем привлечения дополнительного внебюджетного финансирования для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.