"Опять пишу вам с ШИЗО": россияне снова посадили "охранника Яроша"
Об этом он написал латвийской активистке Татьяне Лазде, передает "Укринформ".
"Я 2 недели побывал в общем отряде. Правда, это письмо снова пишу вам с ШИЗО, в пятницу, 10 января, дали 11 суток за очередной отказ от работы", - написал Шумков.
По его словам, за 2 недели пребывания в общем отряде он «перезагрузил обстановку». «Встретил Новый год среди людей, а не в одиночной камере, как 2018-й и 2019-й. Другие заключенные встретили меня очень душевно и с уважением, за тюремными принципами арестанты, которые долгое время сидят «под крышей» и не выполняют режимные требования администрации, заслуживают уважение и почет. И сложилось впечатление, что адекватные граждане РФ сидят в тюрьме ", - отметил политзаключенный.
Он напомнил, что сидеть ему осталось меньше года, так что он надеется следующий Новый год встретить уже дома. Шумков также планирует заехать в гости к своим друзьям в Латвию. «Опять же, главное вернуться отсюда (из колонии - ред.) Живым", - добавил Шумков.
Письмо датировано 13 января.
Напомним, что херсонец Александр Шумков был осужден 4 декабря 2018 года Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".
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