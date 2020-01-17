"Опять пишу вам с ШИЗО": россияне снова посадили "охранника Яроша"

17 января, 2020, 14:14

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков новогодние праздники встретил в общем отряде, но 10 января его снова посадили в ШИЗО

Об этом он написал латвийской активистке Татьяне Лазде, передает "Укринформ".

"Я 2 недели побывал в общем отряде. Правда, это письмо снова пишу вам с ШИЗО, в пятницу, 10 января, дали 11 суток за очередной отказ от работы", - написал Шумков.

По его словам, за 2 недели пребывания в общем отряде он «перезагрузил обстановку». «Встретил Новый год среди людей, а не в одиночной камере, как 2018-й и 2019-й. Другие заключенные встретили меня очень душевно и с уважением, за тюремными принципами арестанты, которые долгое время сидят «под крышей» и не выполняют режимные требования администрации, заслуживают уважение и почет. И сложилось впечатление, что адекватные граждане РФ сидят в тюрьме ", - отметил политзаключенный.