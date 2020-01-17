 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Мошенничество": Трамп отреагировал на начало судебного процесса об импичменте в Сенате

"Мошенничество": Трамп отреагировал на начало судебного процесса об импичменте в Сенате

Президент США Дональд Трамп считает, что судебный процесс по импичменту в Сенате США "должен пройти очень быстро"

Об этом он заявил журналистам в Белом доме после того, как к присяге привели всех членов Сената и председателя Верховного суда США, пишет CNN .

По его словам, запущена против него процедура импичмента является "мошенничеством".

Отдельно в Twitter он написал, что ему предъявлены обвинения за "идеальный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

16 января в Сенате официально представили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа.

Вслед к присяге привели председателя Верховного суда США Джона Робертса, который будет вести разбирательство, и всех членов Сената, которые будут выполнять функции членов суда присяжных.

Обвинителями предназначены семь демократов из Палаты представителей США.

Трамп обвиняется по двум статьям - в злоупотреблении президентской и в препятствовании расследованию Конгресса по импичмента.

Лидер республиканского большинства в Верхней палате Митч Макконнелл уже намекнул, что Сенат оправдает Трампа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать