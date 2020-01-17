"Мошенничество": Трамп отреагировал на начало судебного процесса об импичменте в Сенате
Об этом он заявил журналистам в Белом доме после того, как к присяге привели всех членов Сената и председателя Верховного суда США, пишет CNN .
По его словам, запущена против него процедура импичмента является "мошенничеством".
Отдельно в Twitter он написал, что ему предъявлены обвинения за "идеальный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 января 2020 г.
16 января в Сенате официально представили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа.
Вслед к присяге привели председателя Верховного суда США Джона Робертса, который будет вести разбирательство, и всех членов Сената, которые будут выполнять функции членов суда присяжных.
Обвинителями предназначены семь демократов из Палаты представителей США.
Трамп обвиняется по двум статьям - в злоупотреблении президентской и в препятствовании расследованию Конгресса по импичмента.
Лидер республиканского большинства в Верхней палате Митч Макконнелл уже намекнул, что Сенат оправдает Трампа.
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