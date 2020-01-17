"Европейская Солидарность" направила депутатский запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

17 января, 2020, 17:32

Фракция "Европейская Солидарность" направила депутатский запрос об отсутствии на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета Boeing-737 в Иране, руководителя Офиса президента Украины А.Богдана, председателя Службы безопасности Украины И.Баканова и министра внутренних дел Украины А. Авакова

Запрос был оглашен во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, пишет пресс-служба партии.

"В.А. Зеленским при СНБОУ был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737.

Однако, обращаем ваше внимание, что на данном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Украины А.И. Богдан, который, по информации СМИ возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, председатель Службы безопасности Украины И. Баканов и министр внутренних дел Украины А.Б. Аваков", - говорится в запросе.

"Отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом, считаем неприемлемым", - заявили в "Европейской Солидарности".

Парламентарии требуют от руководителя Офиса президента Украины, председателя Службы безопасности Украины и министра внутренних дел Украины предоставить официальный ответ на вопрос - принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба и, в случае их отсутствия на заседании, находились ли они в официальном отпуске в это время.