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Espreso.tvОбществоПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с иностранных карт VISA

ПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с иностранных карт VISA


фото: paymentweek
В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты Приватбанка с платежной карты VISA любого банка мира

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира. Теперь можно мгновенно перевести деньги с карточки иностранного банка на карту ПриватБанка через веб или мобильную версию Приват24. При этом для направления переводов не обязательно" обязательно быть клиентом ПриватБанка или зарегистрироваться в Приват24 ", - говорится в сообщении.

Этот сервис будет удобным прежде всего для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за рубежом.

Кроме того, это значительно упрощает жизнь родителям иностранных студентов, обучающихся в Украине, и украинским волонтерам - они смогут свободно получать пожертвования из-за рубежа. Также через Приват24 иностранцы, которые живут или приехали в Украину, смогут переводить деньги украинцам непосредственно из своих карточек VISA.

Отправить перевод с иностранного карты VISA на карту ПриватБанка можно в долларах, евро или гривнах через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24 для Android. Чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя.

Безопасность операции гарантирует технология Verified by VISA.

Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы.

В ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.

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