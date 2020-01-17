Пристайко не верит заявлениям Парнаса

17 января, 2020, 07:40

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не верит в последнее заявлениям предпринимателя Льва Парнаса, которого связывают с юристом президента Трампа Рудольфом Джулиани

Об этом Пристайко рассказал в интервью CNN, сообщает РБК-Украина .

В частности, заявления Парнаса о контактах между Вашингтоном и Киевом, которые вызвали процедуру импичмента Трампа, Пристайко оценил как попытку Парнаса себя защитить.

"Честно говоря, я никогда не говорил с этим человеком (Парнасом, - ред.). Но опять же, я не верю ни одному его слову ... Как я понимаю, этот человек сейчас пытается защитить себя", - сказал Пристайко.

Он добавил также, что Украина пытается еще раз подчеркнуть, что для нее очень важна поддержка обеих партий в США, на что глава украинского МИД надеется в дальнейшем.

Так, Пристайко уточнил, что США по меньшей мере два раза в год обращались военную помощь для разных стран, в том числе и для Украины. Поэтому ситуацию с задержкой выделения помощи в конце прошлого года Украина не рассматривала, как попытку давления со стороны США.

Также министр подчеркнул, что раньше никогда не встречался с Джулиани и его партнером Парнасом. Пристайко заверил, что Киев и Вашингтон надежные каналы коммуникации как официальные, так и через советников. Поэтому потребности в посредничестве со стороны Парнаса и Джулиани не было.