Пристайко не верит заявлениям Парнаса
Об этом Пристайко рассказал в интервью CNN, сообщает РБК-Украина .
В частности, заявления Парнаса о контактах между Вашингтоном и Киевом, которые вызвали процедуру импичмента Трампа, Пристайко оценил как попытку Парнаса себя защитить.
"Честно говоря, я никогда не говорил с этим человеком (Парнасом, - ред.). Но опять же, я не верю ни одному его слову ... Как я понимаю, этот человек сейчас пытается защитить себя", - сказал Пристайко.
Он добавил также, что Украина пытается еще раз подчеркнуть, что для нее очень важна поддержка обеих партий в США, на что глава украинского МИД надеется в дальнейшем.
Так, Пристайко уточнил, что США по меньшей мере два раза в год обращались военную помощь для разных стран, в том числе и для Украины. Поэтому ситуацию с задержкой выделения помощи в конце прошлого года Украина не рассматривала, как попытку давления со стороны США.
Также министр подчеркнул, что раньше никогда не встречался с Джулиани и его партнером Парнасом. Пристайко заверил, что Киев и Вашингтон надежные каналы коммуникации как официальные, так и через советников. Поэтому потребности в посредничестве со стороны Парнаса и Джулиани не было.
- Напомним, Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию о передаче Сената статей об импичменте президента Дональда Трампа.
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