Представительница правительства в Раде об отставке Гончарука: подать заявление именно Зеленскому - политическое решение
Об этом сообщает hromadske.
"Это больше политическое решение самого Алексея Гончарука - подать заявление о своей отставке именно Владимиру Зеленскому", - сказала она.
Шуляк также отметила, что Гончарук, как и другие члены правительства, это команда, которая является частью большой команды президента и вся работа правительства была направлена на то, чтобы выполнять во-первых программу президента, с которой он шел на выборы.
"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия и уважения к президенту, в связи с этой информационной атакой с известными пленками, политически Алексей принял такое сильное командное решение. Мы не видим в этой ситуации чего-то сомнительного или неправильного. Алексей Гончарук решил поступить именно таким образом", - добавила она.
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