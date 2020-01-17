Представительница правительства в Раде об отставке Гончарука: подать заявление именно Зеленскому - политическое решение

17 января, 2020, 16:48

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк прокомментировала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом сообщает hromadske.

"Это больше политическое решение самого Алексея Гончарука - подать заявление о своей отставке именно Владимиру Зеленскому", - сказала она.

Шуляк также отметила, что Гончарук, как и другие члены правительства, это команда, которая является частью большой команды президента и вся работа правительства была направлена на то, чтобы выполнять во-первых программу президента, с которой он шел на выборы.

"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия и уважения к президенту, в связи с этой информационной атакой с известными пленками, политически Алексей принял такое сильное командное решение. Мы не видим в этой ситуации чего-то сомнительного или неправильного. Алексей Гончарук решил поступить именно таким образом", - добавила она.