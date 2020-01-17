Пожар в торговом центре во Львове: посетителей эвакуировали
17 января, 2020, 19:38
Во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum
Об этом сообщает Tvoemisto.tv.
На месте происшествия работают пожарные.
Посетителей торгового центра эвакуировали.
По предварительным данным, вспыхнула вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.
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