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Espreso.tvОбществоПожар в торговом центре во Львове: посетителей эвакуировали

Пожар в торговом центре во Львове: посетителей эвакуировали

Во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum

Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

На месте происшествия работают пожарные.

Посетителей торгового центра эвакуировали.

По предварительным данным, вспыхнула вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.

 

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