Полиция освободила 11 малолетних детей из "детского сада"

17 января, 2020, 18:32

Дети находились в так называемом детском саду, который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс служба Киевской полициии.

В Подольское управление полиции поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся более 10 детей.

По указанному адресу немедленно выехали начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, председатель Подольской районной государственной администрации Виктор Смирнов, следственно-оперативная группа территориального подразделения и социальные службы.

На месте происшествия полицейские обнаружили 11 малолетних, которіе находились на улице. Мужчина, находившийся рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, работники полиции через неотложный обыск попали внутрь, где кроме мужчины обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к малолетним.

"Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания. Малолетние дети были переданы родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", - добавил правоохранитель.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.