Польша добивается усиления санкций ЕС против РФ за "выборы" в Крыму, - СМИ
Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на корреспондентку в Брюсселе Беату Пломецкую.
"Согласие стран ЕС в этом вопросе в прошлом году не введено в действие из-за сопротивления Кипра. Польша, которую поддерживает несколько стран, пытается побороть застой", - пишет издание.
Так, после "выборов" Польша предлагала внести семь ответственных за их проведение лиц в санкционный список ЕС с запретом въезда и замораживанием активов в Европе. Страны ЕС согласились, но во время технического процесса имплементации Кипр заявил об оговорках, хотя, по данным Пломецкой, без конкретного обоснования.
"Многие дипломаты связывали сопротивление Кипра с усилиями этой страны установить санкции против лиц, ответственных за турецкое бурение в кипрских территориальных водах. А поскольку часть стран ЕС относилась к этому неохотно, Кипр не согласился ввести в действие решение о санкциях", - пишет "Польское радио".
По данным издания, сейчас Польша пытается разделить эти два вопроса, чтобы ограничения ЕС за незаконные выборы в Крыму вступили в силу как можно быстрее.
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