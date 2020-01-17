Польша добивается усиления санкций ЕС против РФ за "выборы" в Крыму, - СМИ

17 января, 2020, 20:49

Польша при поддержке ряда стран пытается поднять в ЕС вопрос расширения санкций за проведенные Россией в оккупированном Крыму незаконные выборы осенью 2019 года

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на корреспондентку в Брюсселе Беату Пломецкую.

"Согласие стран ЕС в этом вопросе в прошлом году не введено в действие из-за сопротивления Кипра. Польша, которую поддерживает несколько стран, пытается побороть застой", - пишет издание.

Так, после "выборов" Польша предлагала внести семь ответственных за их проведение лиц в санкционный список ЕС с запретом въезда и замораживанием активов в Европе. Страны ЕС согласились, но во время технического процесса имплементации Кипр заявил об оговорках, хотя, по данным Пломецкой, без конкретного обоснования.

"Многие дипломаты связывали сопротивление Кипра с усилиями этой страны установить санкции против лиц, ответственных за турецкое бурение в кипрских территориальных водах. А поскольку часть стран ЕС относилась к этому неохотно, Кипр не согласился ввести в действие решение о санкциях", - пишет "Польское радио".

По данным издания, сейчас Польша пытается разделить эти два вопроса, чтобы ограничения ЕС за незаконные выборы в Крыму вступили в силу как можно быстрее.