Отстранение Рожковой из НБУ: против судьи Барышевского суда открыли дисциплинарное производство
17 января, 2020, 17:03
Палата Высшего совета правосудия решила открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского райсуда Константина Коваленко
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ .
Дисциплинарное дело в отношении судьи Коваленко было открыто по жалобам Нацбанка Украины, члена Общественного совета добродетели Романа Куйбиды и по отдельному постановлению Киевского апелляционного суда.
- Напомним, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой исполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ .
- 23 сентября апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о запрете Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности первого заместителя председателя правления НБУ.
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