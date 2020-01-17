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Espreso.tvОбществоОтстранение Рожковой из НБУ: против судьи Барышевского суда открыли дисциплинарное производство

Отстранение Рожковой из НБУ: против судьи Барышевского суда открыли дисциплинарное производство


фото: НБУ
Палата Высшего совета правосудия решила открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского райсуда Константина Коваленко

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ .

Дисциплинарное дело в отношении судьи Коваленко было открыто по жалобам Нацбанка Украины, члена Общественного совета добродетели Романа Куйбиды и по отдельному постановлению Киевского апелляционного суда.

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