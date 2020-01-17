Определилась дата первого матча чемпионата Украины после зимнего перерыва
17 января, 2020, 15:46
22 февраля состоятся первые матчи второй части сезона чемпионата Украины по футболу, после зимнего перерыва
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Украинская Премьер-лига опубликовала даты и время старта матчей 19-го тура чемпионата Украины. Этим туром восстановится сезон после зимнего перерыва.
Чемпионат Украины по футболу
19-й тур
22 февраля, суббота
14:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Заря" (Луганск)
14:00 "Карпаты" (Львов) - "Днепр-1" (Днепр)
17:00 "Олимпик" (Донецк) - "Львов" (Львов)
23 февраля, воскресенье
14:00 "Александрия" (Александрия) - "Колос" (Ковалевка)
17:00 "Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)
17:00 "Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов)
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