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Espreso.tvСпортОпределилась дата первого матча чемпионата Украины после зимнего перерыва

Определилась дата первого матча чемпионата Украины после зимнего перерыва


фото: upl.ua
22 февраля состоятся первые матчи второй части сезона чемпионата Украины по футболу, после зимнего перерыва

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинская Премьер-лига опубликовала даты и время старта матчей 19-го тура чемпионата Украины. Этим туром восстановится сезон после зимнего перерыва.

Чемпионат Украины по футболу

19-й тур

22 февраля, суббота

14:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Заря" (Луганск)

14:00 "Карпаты" (Львов) - "Днепр-1" (Днепр)

17:00 "Олимпик" (Донецк) - "Львов" (Львов)

23 февраля, воскресенье

14:00 "Александрия" (Александрия) - "Колос" (Ковалевка)

17:00 "Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)

17:00 "Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов)

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