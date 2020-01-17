Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы на линии разграничения, - разведка

17 января, 2020, 15:48

Разведка отчиталась о маскировке тяжелого вооружения со стороны боевиков

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

По информации Главного управления разведки, командование российских оккупационных войск в авральном порядке активизировало мероприятия по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях меньших определены, что является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

Кроме того, оккупанты принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенных пунктов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.