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Espreso.tvОбществоОккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы на линии разграничения, - разведка

Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы на линии разграничения, - разведка

Разведка отчиталась о маскировке тяжелого вооружения со стороны боевиков

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

По информации Главного управления разведки, командование российских оккупационных войск в авральном порядке активизировало мероприятия по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях меньших определены, что является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

Кроме того, оккупанты принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенных пунктов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

  • 16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, 1 военный погиб.
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