Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы на линии разграничения, - разведка
17 января, 2020, 15:48
Разведка отчиталась о маскировке тяжелого вооружения со стороны боевиков
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
По информации Главного управления разведки, командование российских оккупационных войск в авральном порядке активизировало мероприятия по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях меньших определены, что является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения.
Кроме того, оккупанты принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенных пунктов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
- 16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, 1 военный погиб.
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