На заседании СНБО рассмотрели новую стратегию нацбезопасности

17 января, 2020, 20:40

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны"

Об этом сообщает Офис президента.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в основу документа положена избирательная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

Данилов подчеркнул, что ключевыми аспектами стратегии являются человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации - утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

"Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения", - сказал секретарь СНБО.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

По словам Алексея Данилова, в частности, речь идет о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и др.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных возможностей и возможностей безопасности, которые сделали бы невозможной вооруженную агрессию против Украины путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО ), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических мер, мер безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.