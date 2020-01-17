 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа 96 году жизни умер Толкин-младший, составитель наследства отца и издатель "Сильмариллиона"

На 96 году жизни умер Толкин-младший, составитель наследства отца и издатель "Сильмариллиона"


фото: Aubusson
16 января во французском Драгиньяне отошел в мир иной Кристофер Толкин, издатель неопубликованных при жизни отца произведений

Об этом сообщает сайт Международного общества толкинистов.

Третий и младший сын автора "Властелина колец" родился в 1924 году в Лидсе, во время Второй мировой войны был пилотом королевских ВВС Великобритании, затем стал преподавателем английского языка в Оксфордском университете.

Кристофер был автором многих оригинальных карт Средиземья, которые публиковались в первых изданиях «Властелина колец».

После смерти отца вместе с канадцем Гаем Габриэлем Кеем они доработали и опубликовали изданную книгу Толкина-старшего «Сильмариллион». Позже Кристофер работал над его черновиками и выпустил 12-томную серию "История Средиземья".

Сын Толкиена был главой компании Tolkien Estate, которая управляет имуществом и авторскими правами на произведения его отца, за исключением прав на адаптацию "Хоббита" и "Властелина колец", которые принадлежат Middle-earth Enterprises продюсера Сола Зэнц.

В ноябре 2017 Tolkien Estate продала Amazon права на производство сериала по вселенной "Властелина колец", стоимость сделки не разглашалась. В том же месяце Кристофер сложил с себя полномочия главы компании, сосредоточившись на издательском бизнесе.

Сын Толкиена критиковал трилогию Питера Джексона, говоря, что авторы "выпотрошили книгу, сняв экшен-фильм для 15-25-летних", пишет The Guardian. По его словам, "Толкин стал монстром, поглощенным своим собственным популярностью и абсурдности нашего времени", а коммерциализация свела на нет эстетическое и философское влияние творений писателя. При этом сын Кристофера Саймон консультировал команду Джексона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать