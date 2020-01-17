На 96 году жизни умер Толкин-младший, составитель наследства отца и издатель "Сильмариллиона"

17 января, 2020, 08:45

16 января во французском Драгиньяне отошел в мир иной Кристофер Толкин, издатель неопубликованных при жизни отца произведений

Об этом сообщает сайт Международного общества толкинистов.

Третий и младший сын автора "Властелина колец" родился в 1924 году в Лидсе, во время Второй мировой войны был пилотом королевских ВВС Великобритании, затем стал преподавателем английского языка в Оксфордском университете.

Кристофер был автором многих оригинальных карт Средиземья, которые публиковались в первых изданиях «Властелина колец».

После смерти отца вместе с канадцем Гаем Габриэлем Кеем они доработали и опубликовали изданную книгу Толкина-старшего «Сильмариллион». Позже Кристофер работал над его черновиками и выпустил 12-томную серию "История Средиземья".

Сын Толкиена был главой компании Tolkien Estate, которая управляет имуществом и авторскими правами на произведения его отца, за исключением прав на адаптацию "Хоббита" и "Властелина колец", которые принадлежат Middle-earth Enterprises продюсера Сола Зэнц.

В ноябре 2017 Tolkien Estate продала Amazon права на производство сериала по вселенной "Властелина колец", стоимость сделки не разглашалась. В том же месяце Кристофер сложил с себя полномочия главы компании, сосредоточившись на издательском бизнесе.

Сын Толкиена критиковал трилогию Питера Джексона, говоря, что авторы "выпотрошили книгу, сняв экшен-фильм для 15-25-летних", пишет The Guardian. По его словам, "Толкин стал монстром, поглощенным своим собственным популярностью и абсурдности нашего времени", а коммерциализация свела на нет эстетическое и философское влияние творений писателя. При этом сын Кристофера Саймон консультировал команду Джексона.