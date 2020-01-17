МИД Польши: СССР принес террор, преступления и уничтожение экономики страны
Соответствующее заявление размещено в Twitter МИД Польши.
"Мы уважаем кровь, которая пролита в борьбе с нацизмом. Однако, в 1945 году режим Сталина принес террор, преступления и уничтожение экономики. Красная армия освободила Варшаву из-под немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
В пятницу глава МИД России Сергей Лавров во время ежегодной итоговой конференции заявил, что Москва будет делать все возможное, чтобы противодействовать попыткам фальсификации истории и сохранить доброе имя cолдатив-победителей во Второй мировой войне.
Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.
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