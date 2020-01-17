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Espreso.tvОбществоМетро на Виноградарь: Офис генпрокурора предупредил хищения средств

Метро на Виноградарь: Офис генпрокурора предупредил хищения средств


фото: blogspot
По ходатайству Офиса Генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда Киева 16 января наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений для предотвращения мошенничества со средствами на строительство участка метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"16 января 2020 по ходатайству Офиса генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда. Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО" Киевметрострой "и его обособленных подразделений", - говорится в сообщении.

Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киева .

В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

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