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Espreso.tvОбществоМаск хочет отправить на Марс к 2050 году миллион человек

Маск хочет отправить на Марс к 2050 году миллион человек


фото: reuters
Основатель компании SpaceX, изобретатель Илон Маск поделился в Twitter планами на строительство кораблей Starship и доставкой людей с Земли на Марс

Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.

В планы SpaceX входит строительство 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 тысяч человек каждый раз, когда орбиты планет будут удачно расположены для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).

Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона человек к 2050 году, и Маск подтвердил эту информацию.

Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают в течение месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.

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