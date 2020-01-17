Маск хочет отправить на Марс к 2050 году миллион человек

17 января, 2020, 16:06

Основатель компании SpaceX, изобретатель Илон Маск поделился в Twitter планами на строительство кораблей Starship и доставкой людей с Земли на Марс

Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.

В планы SpaceX входит строительство 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 тысяч человек каждый раз, когда орбиты планет будут удачно расположены для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).

Starship design goal is 3 flights / day avg rate, so ~ 1000 flights / year at> 100 tons / flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit - Elon Musk (@elonmusk) 17 января 2020 г.

Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона человек к 2050 году, и Маск подтвердил эту информацию.

Loading the Mars fleet into Earth orbit, then 1000 ships depart over ~ 30 days every 26 months. Battlestar Galactica ... - Elon Musk (@elonmusk) 17 января 2020 г.

Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают в течение месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.