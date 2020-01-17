Маск хочет отправить на Марс к 2050 году миллион человек
Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.
В планы SpaceX входит строительство 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 тысяч человек каждый раз, когда орбиты планет будут удачно расположены для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).
Starship design goal is 3 flights / day avg rate, so ~ 1000 flights / year at> 100 tons / flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit- Elon Musk (@elonmusk) 17 января 2020 г.
Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона человек к 2050 году, и Маск подтвердил эту информацию.
Loading the Mars fleet into Earth orbit, then 1000 ships depart over ~ 30 days every 26 months. Battlestar Galactica ...- Elon Musk (@elonmusk) 17 января 2020 г.
Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают в течение месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.
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