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Espreso.tvМирМакрон отправит авианосец на Ближний Восток

Макрон отправит авианосец на Ближний Восток

Франция в январе направит атомный авианосец "Шарль де Голль" в ближневосточный регион

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе выступления перед военнослужащими на базе ВВС вблизи Орлеана, передает Укринформ .

По его словам, "Шарль де Голль" будет помогать в проведении страной военной операции «Шаммаль». Она продлится по апрель 2020 года.

"После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море", - рассказал президент Франции.

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