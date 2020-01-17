Макрон отправит авианосец на Ближний Восток

17 января, 2020, 08:19

Франция в январе направит атомный авианосец "Шарль де Голль" в ближневосточный регион

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе выступления перед военнослужащими на базе ВВС вблизи Орлеана, передает Укринформ .

По его словам, "Шарль де Голль" будет помогать в проведении страной военной операции «Шаммаль». Она продлится по апрель 2020 года.

"После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море", - рассказал президент Франции.