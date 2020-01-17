Лувр закрыли из-за протестов против пенсионной реформы
Об этом сообщает AP .
Выставка, посвященная 500-летию со дня смерти итальянского художника Леонардо да Винчи, также закрыта до конца дня из-за уличных протестов.
Несколько десятков протестующих, включая некоторых сотрудников Лувра, вышли на акцию протеста из-за пенсионной реформе правительства Эммануэля Макрона.
"Les touristes nous soutiennent" scandent les grévistes. Des visiteurs répondent par des doigts d'honneur #Louvre # greve17janvier pic.twitter.com/UZCioUfqPV- Jonathan Moadab (@MoadabJ) 17 января 2020 г.
Забастовки против пенсионной реформы продолжаются по всей Франции с 5 декабря 2019 года. Это первый случай с начала протестов, когда Лувр вынужден был закрыться.
Лувр стал самым посещаемым музеем мира в 2019 году. Музей посетили 9,6 млн человек. Около 30 тыс.человек посещают музей ежедневно.
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