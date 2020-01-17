Лувр закрыли из-за протестов против пенсионной реформы

17 января, 2020, 17:54

Парижский Лувр, самый популярный художественный музей мира, закрыли для посетителей, после того, как десятки демонстрантов заблокировали вход

Об этом сообщает AP .

Выставка, посвященная 500-летию со дня смерти итальянского художника Леонардо да Винчи, также закрыта до конца дня из-за уличных протестов.

Несколько десятков протестующих, включая некоторых сотрудников Лувра, вышли на акцию протеста из-за пенсионной реформе правительства Эммануэля Макрона.

Забастовки против пенсионной реформы продолжаются по всей Франции с 5 декабря 2019 года. Это первый случай с начала протестов, когда Лувр вынужден был закрыться.

Лувр стал самым посещаемым музеем мира в 2019 году. Музей посетили 9,6 млн человек. Около 30 тыс.человек посещают музей ежедневно.