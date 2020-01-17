Louis Vuitton приобрел второй по величине алмаз в истории
17 января, 2020, 15:44
Модный дом Louis Vuitton в декабря 2019 года приобрел ювелирную компанию Tiffany & Co, а теперь сделал еще одну грандиозную покупку - алмаз весом 1758 карат
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на президента Louis Vuitton Майкла Берка.
Известно, что алмаз получила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в апреле 2019 года в Ботсване. Он стал самым крупным алмазом, найденным с 1905 года, и самым крупным из найденных когда-либо на рудниках Ботсваны.
Алмаз получил название Севела, что в переводе с языка тсвана означает редкая находка.
Как сообщили в компании, ювелиры компании планируют раздробить алмаз на части и сделать бриллианты.
Информация о сумме сделки закрыта. Как отмечает директор Антверпенского алмазной биржи Марсель Прувер, стоимость алмаза может достигать $50 млн.
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