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Espreso.tvОбществоLouis Vuitton приобрел второй по величине алмаз в истории

Louis Vuitton приобрел второй по величине алмаз в истории


фото: New York Times
Модный дом Louis Vuitton в декабря 2019 года приобрел ювелирную компанию Tiffany & Co, а теперь сделал еще одну грандиозную покупку - алмаз весом 1758 карат

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на президента Louis Vuitton Майкла Берка.

Известно, что алмаз получила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в апреле 2019 года в Ботсване. Он стал самым крупным алмазом, найденным с 1905 года, и самым крупным из найденных когда-либо на рудниках Ботсваны.

Алмаз получил название Севела, что в переводе с языка тсвана означает редкая находка.

Как сообщили в компании, ювелиры компании планируют раздробить алмаз на части и сделать бриллианты.

Информация о сумме сделки закрыта. Как отмечает директор Антверпенского алмазной биржи Марсель Прувер, стоимость алмаза может достигать $50 млн.

 

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