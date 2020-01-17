Лавров жалуется, что власть в Украине не способствует разрешению конфликта на Донбассе, но похвалил Зеленского
17 января, 2020, 15:45
По мнению и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова, смена власти в Украине не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе
Об этом говорится на сайте российского МИДа.
"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе", - отметил Лавров.
"Новое руководство страны, провозгласив прекращения войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", - добавил он.
В то же время в РФ похвалили президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот сумел добиться выполнения решений "нормандских саммитов" 2015-2016 годов.
В частности, по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации "формулы Штайнмайера".
В РФ считают, что "первые шаги уже сделаны".
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти