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Espreso.tvОбществоЛавров жалуется, что власть в Украине не способствует разрешению конфликта на Донбассе, но похвалил Зеленского

Лавров жалуется, что власть в Украине не способствует разрешению конфликта на Донбассе, но похвалил Зеленского


фото: reuters
По мнению и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова, смена власти в Украине не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе

Об этом говорится на сайте российского МИДа.

"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе", - отметил Лавров.

"Новое руководство страны, провозгласив прекращения войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", - добавил он.

В то же время в РФ похвалили президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот сумел добиться выполнения решений "нормандских саммитов" 2015-2016 годов.

В частности, по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации "формулы Штайнмайера".

В РФ считают, что "первые шаги уже сделаны".

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