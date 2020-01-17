Комитет ВР принял отставку Бабак
17 января, 2020, 10:11
17 января на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти первым вопросом повестки дня приняли отставку Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины
Об этом сообщает издание " РБК-Украина " со ссылкой на председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко.
Председатель комитета Андрей Клочко сообщил в комментарии изданию, что причиной отставки Бабак является ее личное желание.
Комитет поручил народным депутатам, членам комитета разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления об увольнении Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.
"" Рекомендовать Верховной Раде проект постановления об увольнении Бабак с должности министра принять в целом ", - произнес на заседании комитета Клочко.
- Напомним, 16 января появилась информация, что министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении - документ уже находится в Кабинете министров
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