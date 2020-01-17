Комитет ВР принял отставку Бабак

17 января, 2020, 10:11

17 января на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти первым вопросом повестки дня приняли отставку Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины

Об этом сообщает издание " РБК-Украина " со ссылкой на председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко.

Председатель комитета Андрей Клочко сообщил в комментарии изданию, что причиной отставки Бабак является ее личное желание.

Комитет поручил народным депутатам, членам комитета разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления об увольнении Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.

"" Рекомендовать Верховной Раде проект постановления об увольнении Бабак с должности министра принять в целом ", - произнес на заседании комитета Клочко.