Карательная психиатрия, изоляция, отсутствие лечения: Денисова заявила о нарушении Россией прав украинских политзаключенных

17 января, 2020, 16:19

Рустам Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров - помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько - изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров - оставлены умирать в СИЗО

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Все эти вопиющие факты были мной выяснены за последние сутки. Рустем Шейхалиев и Владлен Абдулкадыров помещены в психиатрическую больницу с круглосуточным видеонаблюдением для проведения психиатрической экспертизы, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем. Это прямое нарушение права на приватность", - заявила Денисова .

Также она отметила, что Олега Приходько обвиняют в совершении еще одного преступления, что в будущем дает основание суду усилить меру наказания. Он полностью изолирован от внешнего мира, ведь ему отказано в свиданиях с женой, а все судебные заседания проводятся в закрытом режиме - туда допускают только адвоката. Также к нему до сих пор не допущен священник. Он обращался с ходатайством о свидании с архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом к следователю, который непосредственно имеет право разрешить именно посещение украинским священнослужителем, а не русским. Но ему отказали.

"Джемилю Гафарову отказано в отмене решения суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Напомню, что крымский татарин имеет хронические заболевания почек 4-й стадии, а также страдает ишемической болезнью сердца. Учитывая состояние его здоровья, решение суда может стать фатальным для гражданина Украины и привести к смерти", - написала омбудсвумен.

По ее словам, Тофик Абдулгазиев, у которого на днях обнаружили заражение крови, после длительного пребывания в психиатрической больнице, снова помещен в ту же общую камеру, которая кишит блохами, клопами и другими насекомыми.

Денисова призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, главу ОБСЕ Эдди Раму, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, а также представителей всех дипломатических миссий отреагировать на факты нарушений прав граждан Украины.