Гибель двух военных на Донбассе СБУ и полиция начали расследование
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры, следователями Нацполиции начато досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками" ДНР "15 января 2020 года промышленной зоны. Авдеевка, в результате чего погиб военнослужащий ВСУ (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Также 16 января 2020 года в с. Новозвановка Попаснянского р-на Луганской области на боевых позициях в результате снайперского обстрела по направлению оккупированного с. Калиново погиб еще один военнослужащий", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.
В течение 2019-2020 годов при постоянных атаках со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти