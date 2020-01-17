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Espreso.tvОбществоГибель двух военных на Донбассе СБУ и полиция начали расследование

Гибель двух военных на Донбассе СБУ и полиция начали расследование


фото: fb
С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся следственные действия

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры, следователями Нацполиции начато досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками" ДНР "15 января 2020 года промышленной зоны. Авдеевка, в результате чего погиб военнослужащий ВСУ (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Также 16 января 2020 года в с. Новозвановка Попаснянского р-на Луганской области на боевых позициях в результате снайперского обстрела по направлению оккупированного с. Калиново погиб еще один военнослужащий", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

В течение 2019-2020 годов при постоянных атаках со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно.

 
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