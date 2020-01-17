Гибель двух военных на Донбассе СБУ и полиция начали расследование

17 января, 2020, 15:37

С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся следственные действия

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры, следователями Нацполиции начато досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками" ДНР "15 января 2020 года промышленной зоны. Авдеевка, в результате чего погиб военнослужащий ВСУ (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Также 16 января 2020 года в с. Новозвановка Попаснянского р-на Луганской области на боевых позициях в результате снайперского обстрела по направлению оккупированного с. Калиново погиб еще один военнослужащий", - говорится в сообщении.