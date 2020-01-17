Группа нардепов просит Зеленского установить 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации
Об этом народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил в Facebook.
"Вместе с Рустемом Умеровым и другими народными депутатами обратились к президенту относительно официального провозглашения и празднования на государственном уровне Дня крымского сопротивления российской оккупации", - написал Чийгоз.
По его словам, 26 февраля 2014 года - это важный день в истории Украины и Крыма.
"Именно действия крымских татар и других граждан Украины, которые выступили против незаконной оккупации и сейчас продолжают борьбу против агрессора, стали основанием для жестоких репрессий, террора со стороны российского оккупационного режима. Надлежащее празднования этого дня важно для всех граждан Украины - как на материковой ее части, так и в Крыму", - отметил парламентарий.
Как известно, 26 февраля 2014 года, накануне захвата российскими военными административных зданий Крыму, перед Верховным Советом АРК состоялся масштабный митинг сторонников территориальной целостности Украины.
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