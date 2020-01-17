Группа нардепов просит Зеленского установить 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации

17 января, 2020, 21:12

Группа народных депутатов обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу установления 26 февраля Дня крымского сопротивления российской оккупации

Об этом народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил в Facebook.

"Вместе с Рустемом Умеровым и другими народными депутатами обратились к президенту относительно официального провозглашения и празднования на государственном уровне Дня крымского сопротивления российской оккупации", - написал Чийгоз.

По его словам, 26 февраля 2014 года - это важный день в истории Украины и Крыма.

"Именно действия крымских татар и других граждан Украины, которые выступили против незаконной оккупации и сейчас продолжают борьбу против агрессора, стали основанием для жестоких репрессий, террора со стороны российского оккупационного режима. Надлежащее празднования этого дня важно для всех граждан Украины - как на материковой ее части, так и в Крыму", - отметил парламентарий.

По его словам, надлежащее празднования этого дня важно для всех граждан Украины, ведь это - поддержка внимания международного сообщества к незаконной оккупации и консолидация украинского общества в борьбе за освобождение Крыма.

Как известно, 26 февраля 2014 года, накануне захвата российскими военными административных зданий Крыму, перед Верховным Советом АРК состоялся масштабный митинг сторонников территориальной целостности Украины.