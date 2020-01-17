Гончарук заявил о готовности ликвидировать ГАСИ

17 января, 2020, 16:08

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в каком она существует сейчас

Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 2020-й - год инициированной Правительством программы "Большого строительства". Каждая инвестированная в строительство гривня - это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", - сообщил он.

По словам Гончарука, Кабмин стремится достичь 6% вклада в ВВП от строительной сферы.

"Современная архитектурно-строительная сфера с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда - достижимая цель", - заявил Гончарук.