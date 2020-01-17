Гончарук заявил о готовности ликвидировать ГАСИ
17 января, 2020, 16:08
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в каком она существует сейчас
Об этом он написал в своем канале в Telegram.
"Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 2020-й - год инициированной Правительством программы "Большого строительства". Каждая инвестированная в строительство гривня - это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", - сообщил он.
По словам Гончарука, Кабмин стремится достичь 6% вклада в ВВП от строительной сферы.
"Современная архитектурно-строительная сфера с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда - достижимая цель", - заявил Гончарук.
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