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Espreso.tvОбществоГончарук заявил о готовности ликвидировать ГАСИ

Гончарук заявил о готовности ликвидировать ГАСИ


фото: 5.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в каком она существует сейчас

Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 2020-й - год инициированной Правительством программы "Большого строительства". Каждая инвестированная в строительство гривня - это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", - сообщил он.

По словам Гончарука, Кабмин стремится достичь 6% вклада в ВВП от строительной сферы.

"Современная архитектурно-строительная сфера с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда - достижимая цель", - заявил Гончарук.

 

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