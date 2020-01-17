Гончарук перечислил основные "победы" правительства под его руководством
Основные "победы" Гончарук обнародовал на своей странице в Facebook , в частности:
"1. Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев до 30%.
2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.
3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о соглашении на рабочем уровне.
4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9% ", - перечислил премьер.
По его словам, на следующей неделе в Украине должны заработать первые государственные онлайн-сервисы, которые упрощают жизнь граждан.
А с 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, осенью в планах правительства был запуск ипотеки под 11-12%.
В марте должна была заработать программа "Большая стройка", что позволит отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.
"Подготовили к запуску приватизации более 500 ущербным не стратегических предприятий, а это дополнительные - а это около 12 млрд грн в госбюджет", - объясняет Гончарук.
С апреля должен стартовать еще один этап медицинской реформы.
Также он убежден, что правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам:
"За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны ", - подытожил Гончарук.
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