Гончарук перечислил основные "победы" правительства под его руководством

17 января, 2020, 11:33

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал основные достижения команды Кабинета министров Украины, которых удалось достичь до заявления об отставке премьера

Основные "победы" Гончарук обнародовал на своей странице в Facebook , в частности:

"1. Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев до 30%.

2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.

3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о соглашении на рабочем уровне.

4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9% ", - перечислил премьер.

По его словам, на следующей неделе в Украине должны заработать первые государственные онлайн-сервисы, которые упрощают жизнь граждан.

А с 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, осенью в планах правительства был запуск ипотеки под 11-12%.

В марте должна была заработать программа "Большая стройка", что позволит отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

"Подготовили к запуску приватизации более 500 ущербным не стратегических предприятий, а это дополнительные - а это около 12 млрд грн в госбюджет", - объясняет Гончарук.

С апреля должен стартовать еще один этап медицинской реформы.

Также он убежден, что правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам:

"За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны ", - подытожил Гончарук.