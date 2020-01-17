Глава ОБСЕ совершит визит в Киев
17 января, 2020, 19:04
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама посетит Украину с официальным рабочим визитом
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Рама пробудет в Украине с 19 по 21 января.
"20 января планируется встреча министра иностранных дел Украины В. Пристайко с действующим председателем ОБСЕ Э. Рамой", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Эди Рама сообщал, что первый его визит в качестве главы ОБСЕ будет в Украину. При этом он отметил, что ситуация в Украине остается актуальным вызовом безопасности в Европе.
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