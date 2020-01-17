ГБР задержало харьковского прокурора на взятке в $3,5 тыс

17 января, 2020, 17:10

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали прокурора одной из местных прокуратур г. Харьков во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3,5 тыс

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, прокурор требовал от гражданина взятку в сумме $10 тыс за свою позицию в судебных прениях при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. В дальнейшем уменьшил требования до $3,5 тыс. При получении "вознаграждения" прокурор задержан.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины.



В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.



В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.