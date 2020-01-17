ЕС может заставить Apple отказаться от разъема Lightning ради экологии
Как отмечает BBC, это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone - по крайней мере в странах ЕС.
Журналисты предполагают, что компания может или брать USB Type-C, который сейчас используется на некоторых устройствах Android, или полностью перейти на метод беспроводной зарядки.
В ЕС такой шаг объясняют необходимостью сократить количество отходов от устаревших кабелей зарядных устройств, которые, по оценкам, ежегодно составляют более 51 тыс. тонн.
"Это (кабели от подержанных зарядных устройств, - ред.) приносит чрезвычайный вред окружающей среде. Единое зарядное устройство должно подходить для всех мобильных телефонов, планшетов, электронных книг и других гаджетов", - считает член Европарламента Алекс Аґиус Салиба.
Несмотря на то, что дата голосования и детали резолюции европарламентариев еще не известны, Apple уже заявила, что предлагаемые изменения негативно повлияют на потребителей и будут препятствовать инновациям.
В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем, в том же году, Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB. Впрочем Apple воспользовался возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера.
Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.
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