ЕС может заставить Apple отказаться от разъема Lightning ради экологии

17 января, 2020, 16:43

Члены Европейского парламента планируют вынести на голосование постановление, которым обяжут Европейскую комиссию ввести единый стандарт зарядного устройства на всех гаджетаз

Как отмечает BBC, это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone - по крайней мере в странах ЕС.

Журналисты предполагают, что компания может или брать USB Type-C, который сейчас используется на некоторых устройствах Android, или полностью перейти на метод беспроводной зарядки.

В ЕС такой шаг объясняют необходимостью сократить количество отходов от устаревших кабелей зарядных устройств, которые, по оценкам, ежегодно составляют более 51 тыс. тонн.

"Это (кабели от подержанных зарядных устройств, - ред.) приносит чрезвычайный вред окружающей среде. Единое зарядное устройство должно подходить для всех мобильных телефонов, планшетов, электронных книг и других гаджетов", - считает член Европарламента Алекс Аґиус Салиба.

Несмотря на то, что дата голосования и детали резолюции европарламентариев еще не известны, Apple уже заявила, что предлагаемые изменения негативно повлияют на потребителей и будут препятствовать инновациям.

В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем, в том же году, Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB. Впрочем Apple воспользовался возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера.

Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.