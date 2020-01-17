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Espreso.tvОбществоЭкс-руководитель Одесской налоговой вышла из-под стражи под залог более 900 тыс. грн

Экс-руководитель Одесской налоговой вышла из-под стражи под залог более 900 тыс. грн


фото: rbc.ua
Бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из-под стражи под залог в 904 тыс, а также будет обязана носить электронный браслет

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За нее было вчера внесен залог", - отметили в правоохранительных органах.

Таким образом будет обязана носить электронный браслет и не отлучаться с места жительства без разрешения.

Напомним, что вчера, 16 января, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывший исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой.

  • И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области разоблачили на предложения и предоставлении $ 25 тыс. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
 
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