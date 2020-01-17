День на Донбассе: 4 обстрела со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;
рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Из миномета калибра 120 мм - 4 мины, а также из гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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