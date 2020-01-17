День на Донбассе: 4 обстрела со стороны оккупантов

17 января, 2020, 18:09

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;

рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из миномета калибра 120 мм - 4 мины, а также из гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.