Будь примером для поколения: Ломаченко поздравил Усика с днем рождения
17 января, 2020, 14:38
Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил своего товарища, супертяжеловеса Александра Усика с юбилеем
Запись боксер опубликовал в Instagram.
"Сегодня исполнилось 33 года нашему другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой. Гни свою линию, будь примером для нашего будущего поколения. Здоровья тебе крепкого, терпения и сил. Пусть вся твоя задуманное сбудется", - написал Ломаченко под фото.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- 14 января Александр Усик распространил ролик с нарезкой достижений Василия Ломаченко под украинским флагом, начиная с 2004 года и заканчивая 2012-м.
- Напомним, 9 января Ломаченко изложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
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