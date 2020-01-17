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Espreso.tvСпортБудь примером для поколения: Ломаченко поздравил Усика с днем рождения

Будь примером для поколения: Ломаченко поздравил Усика с днем рождения


фото: iSport.ua
Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил своего товарища, супертяжеловеса Александра Усика с юбилеем

Запись боксер опубликовал в Instagram.

"Сегодня исполнилось 33 года нашему другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой. Гни свою линию, будь примером для нашего будущего поколения. Здоровья тебе крепкого, терпения и сил. Пусть вся твоя задуманное сбудется", - написал Ломаченко под фото.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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