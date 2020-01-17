Бородянский создаст в Каховке музей пропаганды

17 января, 2020, 08:54

В Каховке Херсонской области создадут музей монументальной пропаганды

Об этом в Telegram сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и главой Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине! Особая благодарность Александру Ройтбурду (директору Одесского художественного музея. - Ред.)", - говорится в сообщении .

Детали Бородянский сообщит ближе к марту.