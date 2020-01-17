Бородянский создаст в Каховке музей пропаганды
17 января, 2020, 08:54
В Каховке Херсонской области создадут музей монументальной пропаганды
Об этом в Telegram сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
"Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и главой Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине! Особая благодарность Александру Ройтбурду (директору Одесского художественного музея. - Ред.)", - говорится в сообщении .
Детали Бородянский сообщит ближе к марту.
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