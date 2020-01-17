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Espreso.tvОбществоБородянский создаст в Каховке музей пропаганды

Бородянский создаст в Каховке музей пропаганды

В Каховке Херсонской области создадут музей монументальной пропаганды

Об этом в Telegram сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и главой Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине! Особая благодарность Александру Ройтбурду (директору Одесского художественного музея. - Ред.)", - говорится в сообщении .

Детали Бородянский сообщит ближе к марту.

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