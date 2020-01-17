Авиакатастрофа в Иране: США обеспечат Украине все виды помощи, - Помпео

17 января, 2020, 21:49

Вашингтон готов обеспечить запросы Украины о всех видах помощи, с которыми обращался Киев и о которых шла речь во время последнего разговора главы Госдепартамента США Майкла Помпео и Президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сказал сам государственный секретарь США в интервью американскому радио WIBC, стенограмму которого обнародовал в пятницу Госдепартамент США, сообщает Укринформ.

"(Последнее общения с Президентом Зеленским, - ред.) произошло сразу после того, как был сбит самолет "Международных авиалиний Украины". Президент Зеленский обратился к нам за несколькими видами помощи. Мы сразу же согласились, что предоставим ему все в соответствии с запросом, насколько это возможно", - отметил Помпео.

Кроме того, по словам госсекретаря США, в разговоре с украинским президентом обсуждалось и "стратегическое значение отношений между нашими двумя странами".

Помпео заметил, что в Украине долгое время на самом деле существовала серьезная коррупция. Но, по его словам, после Майдана страна приняла "фундаментальное решение" и после последних выборов имеет новую демократически избранную власть. Поэтому США "будет делать все возможное", чтобы поддержать Украину в борьбе с коррупцией и восстановлении национальной экономики, подчеркнул государственный секретарь США.