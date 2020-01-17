 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: США обеспечат Украине все виды помощи, - Помпео

Авиакатастрофа в Иране: США обеспечат Украине все виды помощи, - Помпео


фото: Укрінформ
Вашингтон готов обеспечить запросы Украины о всех видах помощи, с которыми обращался Киев и о которых шла речь во время последнего разговора главы Госдепартамента США Майкла Помпео и Президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сказал сам государственный секретарь США в интервью американскому радио WIBC, стенограмму которого обнародовал в пятницу Госдепартамент США, сообщает Укринформ.

"(Последнее общения с Президентом Зеленским, - ред.) произошло сразу после того, как был сбит самолет "Международных авиалиний Украины". Президент Зеленский обратился к нам за несколькими видами помощи. Мы сразу же согласились, что предоставим ему все в соответствии с запросом, насколько это возможно", - отметил Помпео.

Кроме того, по словам госсекретаря США, в разговоре с украинским президентом обсуждалось и "стратегическое значение отношений между нашими двумя странами".

Помпео заметил, что в Украине долгое время на самом деле существовала серьезная коррупция. Но, по его словам, после Майдана страна приняла "фундаментальное решение" и после последних выборов имеет новую демократически избранную власть. Поэтому США "будет делать все возможное", чтобы поддержать Украину в борьбе с коррупцией и восстановлении национальной экономики, подчеркнул государственный секретарь США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2020 пятница

больше новостей

17 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать