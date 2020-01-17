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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: иранцы устроили акцию в Нидерландах

Авиакатастрофа самолета МАУ: иранцы устроили акцию в Нидерландах


фото: Укрінформ
В Гааге около 100 иранцев устроили акцию протеста у посольства Ирана в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране, на борту которого было 176 человек

Об этом сообщает Укринформ.

У посольства Ирана участники акции установили портреты погибших граждан этой страны и заявили, что поддерживают протесты в Иране, которые начались из-за сбитого самолета МАУ.

"Диктатура должна прекратиться. Это должна быть свободная страна, где люди могут достойно жить. Мы - трудолюбивый народ с великой историей. На самолете погибло много невинных людей. Среди них граждане Канады и Украины. Нам очень жаль", - говорит участница акции Ширин Гахрамани.

У посольства из свечей протестующие выложили "176", ведь именно столько людей находилось на борту самолета.

С флагами и цветами иранцы также пришли под стены посольств Украины и Канады, где минутой молчания почтили память погибших на самолете МАУ, выразили свои соболезнования и извинились за эту страшную трагедию.

"Мы пришли сюда, чтобы сказать Украине и Канаде от всего сердца, нам очень жаль. Нам очень жаль за то, что сделала наша власть, а еще должны сказать, что мы с вами, потому что мы тоже жертвы", - отметил участник акции Сиавош Бахтиар.

Отмечается, что акцию в Гааге устроили сегодня, потому что получили разрешение на ее проведение.

Полиция сопровождала активистов. Все прошло спокойно.

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