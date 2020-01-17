Артур Герасимов: Некомпетентная власть Зеленского толкает Украину в пропасть

17 января, 2020, 11:52

Некомпетентность нынешней власти - угроза для украинской государственности

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя информацию о том, что премьер Гончарук после "кассетного скандала" подал Зеленскому заявление об отставке, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Герасимов отметил, что глава правительства фактически может уйти в отставку из-за того, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского в вопросах экономики и государственных финансов.

Герасимов также отметил, что согласно Конституции Гончарук должен прежде всего обратиться в парламент.

"Премьер-министр Гончарук не нашел времени для того, чтобы пообщаться с народными депутатами. Но, что интересно, Гончарука возможно отправят в отставку не потому, что экономика находится в очень плохом состоянии, а потому, что он честно заявил, что президент Зеленский некомпетентен и не готов управлять страной ", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что некомпетентность президента Зеленского, его правительства и его монобильшости в Верховной Раде несет значительную угрозу национальной безопасности государства и стабильности экономической ситуации.

"Некомпетентный президент, правительство - это большая угроза для страны. Именно поэтому и Оман, и ситуация со сбитым самолетом" Международных авиалиний Украины ", и ситуация в экономике, и эти пленки, подчеркивают только одно - что некомпетентная власть уже толкает Украину в пропасть" , - сказал Герасимов.