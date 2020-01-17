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Espreso.tvОбщество69% компаний планируют повышать зарплаты работникам в течение года, - опрос НБУ

69% компаний планируют повышать зарплаты работникам в течение года, - опрос НБУ


фото: aif.ua
69,2% украинских компаний планируют в течение 2020 года повышать зарплаты своим работникам, лишь 2,2% планируют сокращать зарплату

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Нацбанком.

Самые высокие ожидания по повышению зарплат:

  • по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;

  • по размеру - у малых предприятий;

  • по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только импортные операции;

  • по регионам - у предприятий Житомирской и Тернопольской областей.

Самые низкие ожидания

  • по видам экономической деятельности - у предприятий сельского хозяйства;

  • по размеру - в крупных предприятий;

  • по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;

  • по регионам - у предприятий Черкасской и Кировоградской областей.

Также 18,5% предпринимателей ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот - прогнозируют увеличение количества работников.

Сокращение персонала ожидают респонденты энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта и связи.

Увеличивать штат планируют предприятия других видов деятельности, строительства и торговли, прежде всего в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Харьковской областях и в Киеве.

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