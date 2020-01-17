69% компаний планируют повышать зарплаты работникам в течение года, - опрос НБУ
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Нацбанком.
Самые высокие ожидания по повышению зарплат:
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по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;
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по размеру - у малых предприятий;
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по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только импортные операции;
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по регионам - у предприятий Житомирской и Тернопольской областей.
Самые низкие ожидания
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по видам экономической деятельности - у предприятий сельского хозяйства;
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по размеру - в крупных предприятий;
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по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;
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по регионам - у предприятий Черкасской и Кировоградской областей.
Также 18,5% предпринимателей ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот - прогнозируют увеличение количества работников.
Сокращение персонала ожидают респонденты энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта и связи.
Увеличивать штат планируют предприятия других видов деятельности, строительства и торговли, прежде всего в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Харьковской областях и в Киеве.
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