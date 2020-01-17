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Espreso.tvОбщество48% украинцев готовы участвовать в протестах, - КМИС

48% украинцев готовы участвовать в протестах, - КМИС

По состоянию на декабрь 2019 года в акциях социального протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины, что несколько выше по сравнению с прошлым годом (44%)

Соответствующие данные опроса опубликовали специалисты Киевского международного института социологии.

Наибольшее количество людей, по-прежнему готово прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной компании (34%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), участие в "санкционированных" митингах и демонстрациях (11%).

Напомним, вопрос о том, является ли участие в избирательной кампании формой протеста или наоборот выполнением гражданского долга и лояльным к власти поведением, является дискуссионным.

При этом КМИС сохраняет участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими, как украинскими, так и международными исследованиям.

КМИС провел опрос с 1 по 12 декабря 2019 года среди 2043 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки 1,4-3,3%.

 

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