48% украинцев готовы участвовать в протестах, - КМИС
Соответствующие данные опроса опубликовали специалисты Киевского международного института социологии.
Наибольшее количество людей, по-прежнему готово прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной компании (34%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), участие в "санкционированных" митингах и демонстрациях (11%).
Напомним, вопрос о том, является ли участие в избирательной кампании формой протеста или наоборот выполнением гражданского долга и лояльным к власти поведением, является дискуссионным.
При этом КМИС сохраняет участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими, как украинскими, так и международными исследованиям.
КМИС провел опрос с 1 по 12 декабря 2019 года среди 2043 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки 1,4-3,3%.
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