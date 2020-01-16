Гончарук вместе с Зеленским поедет на Всемирный экономический форум в Давос
16 января, 2020, 21:37
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с президентом Владимиром Зеленским в дни проведения Всемирного экономического форума, 22 и 23 января, будут находиться с рабочим визитом в Давосе, Швейцария
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