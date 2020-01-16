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Espreso.tvОбществоГончарук вместе с Зеленским поедет на Всемирный экономический форум в Давос

Гончарук вместе с Зеленским поедет на Всемирный экономический форум в Давос


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с президентом Владимиром Зеленским в дни проведения Всемирного экономического форума, 22 и 23 января, будут находиться с рабочим визитом в Давосе, Швейцария

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", - говорится в сообщении.

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