Зеленский посетит Польшу и встретится с Дудой
Об этом сообщает Польское радио.
Встреча Зеленского и Дуды должна состояться непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.
У Дуды также запланированы встречи с президентами Израиля и Германии. Кроме того, дипломаты еще обсуждают возможности личных встреч с другими лидерами, которые приедут в Польшу на это событие.
В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, также королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер-министр Франции. Российскую Федерацию будет представлять посол России в Варшаве из-за того, что Владимира Путина не пригласили на это событие.
Также гостями торжеств будут бывшие узники лагеря. По информации от организаторов мероприятия, их приедет около 200 человек.
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