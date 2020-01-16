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Espreso.tvОбществоЗеленский посетит Польшу и встретится с Дудой

Зеленский посетит Польшу и встретится с Дудой


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу, где проведет встречу с президентом Анджеем Дудой

Об этом сообщает Польское радио.

Встреча Зеленского и Дуды должна состояться непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

У Дуды также запланированы встречи с президентами Израиля и Германии. Кроме того, дипломаты еще обсуждают возможности личных встреч с другими лидерами, которые приедут в Польшу на это событие.

В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, также королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер-министр Франции. Российскую Федерацию будет представлять посол России в Варшаве из-за того, что Владимира Путина не пригласили на это событие.

Также гостями торжеств будут бывшие узники лагеря. По информации от организаторов мероприятия, их приедет около 200 человек.

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