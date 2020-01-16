Из-за неудачи на Евро-2020 тренер сборной Украины по гандболу подал в отставку

16 января, 2020, 16:47

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко подал в отставку, из-за неудачного выступления на чемпионате Европы

Об этом сообщает handballfast.com.

По информации источника, тренер сборной Украины Сергей Бебешко подал в отставку. Специалист написал заявление на имя заместителя министра культуры молодежи и спорта. Федерация гандбола Украины уже дала согласие на расторжение контракта.

Сборная Украины по гандболу неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. В группе В команда заняла последнее место, потерпев поражение от австрийцев, македонцев и чехов.