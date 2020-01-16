Из-за неудачи на Евро-2020 тренер сборной Украины по гандболу подал в отставку
16 января, 2020, 16:47
Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко подал в отставку, из-за неудачного выступления на чемпионате Европы
Об этом сообщает handballfast.com.
По информации источника, тренер сборной Украины Сергей Бебешко подал в отставку. Специалист написал заявление на имя заместителя министра культуры молодежи и спорта. Федерация гандбола Украины уже дала согласие на расторжение контракта.
Сборная Украины по гандболу неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. В группе В команда заняла последнее место, потерпев поражение от австрийцев, македонцев и чехов.
- 15 января мужская сборная Украины уступила Чехии и прекратила борьбу на чемпионате Европы по гандболу.
- 12 января сборная Украины проиграла Австрии во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти